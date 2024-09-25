В Госдуму внесли законопроекты о запрете «пропаганды чайлдфри»

Группа российских депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ пакет законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Авторами законопроекта выступили более 150 депутатов и пять сенаторов, среди них — председатель Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Первый законопроект вносит поправки в несколько федеральных законов. Одна из поправок предполагает, что владельцы сайтов должны мониторить содержание на предмет информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Такую информацию предлагается вносить в реестр запрещенных сайтов.

Другие предложенные поправки запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ и рекламе. Авторы законопроекта предложили запретить распространять такую информацию среди детей. Фильмам, в которых будет «пропаганда отказа от деторождения», не будут выдавать прокатные удостоверения.

«Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорят авторы законопроекта.

Второй законопроект вносит поправки в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, »). Эта статья предусматривает для граждан РФ штрафы от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч, для юридических лиц — от двух до пяти миллионов.

Комментируя это предложение, авторы законопроекта заявили в пояснительной записке, что поправки предусматривают административную ответственность «по аналогии с действующей ответственностью за публичные действия, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола».

Власти России обсуждают запрет «пропаганды чайлдфри» с 2022 года, когда в Госдуму внесли соответствующий законопроект. К этой теме вернулись 18 сентября 2024 года, когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает за запрет «движения чайлдфри». По данным российских СМИ, правительство «концептуально поддержало» запрет чайлдфри; в представленных текстах законопроектов нет отзывов правительства.

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