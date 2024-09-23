ТАСС и РИА Новости: правительство «концептуально поддержало» законопроект о запрете чайлдфри

Правительство России поддержало законопроект о запрете отказа от рождения детей (запрет чайлдфри) при условии его доработки ко второму чтению, пишут РИА Новости и ТАСС.

В заключении правительства, которое цитирует РИА Новости, говорится, что «предполагаемое законопроектом регулирование концептуально поддерживается» правительством. ТАСС приводит другую цитату, в которой говорится, что концепция законопроекта «заслуживает внимания» и правительство России поддерживает его при условии учета замечания ко второму чтению. Отзыв правительства на официальном портале не опубликован.

Агентства уточняют со ссылкой на отзыв правительства, что в законопроекте необходимо уточнить понятие «отказ от деторождения» — в частности, чтобы под него не попадали случаи, когда это происходит по религиозным соображениям, по медицинским причинам или из-за изнасилования.

О каком именно законопроекте идет речь, не уточняется. РИА Новости пишет, что он направлен на «сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей» и предусматривает также запрет информации, «пропагандирующей отказ от рождения детей», в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

По данным ТАСС, законопроект вводит штрафы за отказ от рождения детей по аналогии со штрафами за «пропаганду» ЛГБТ. Агентство пишет, что его автором выступила депутат Госдумы от «Единой России» Эльвира Аиткулова, входящая в комитет по просвещению.

На официальном портале есть законопроект, внесенный государственным собранием республики Башкортостан и Аиткуловой, который предусматривает изменения в закон о защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию. В нем предлагается добавить к запрещенной информации пункт о «пропаганде добровольного отказа от рождения детей». Он прошел первое чтение еще в 2023 году, а затем был направлен для подготовки замечаний и предложений, с тех пор обновлений в карточке проекта нет.

В июне 2024 года заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии Петербургского международного юридического форума рассказал, что в России разрабатываются законопроекты о запрете «идеологии чайлдфри». Он уточнил, что законопроект подготовлен депутатами Госдумы и будет прорабатываться с экспертным сообществом.

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия» заявила, что выступает за законодательный запрет «движения чайлдфри», отвечая на вопрос о борьбе женщин за равноправие. «Это превратилось в противостояние и движение „против мужчин“, „против традиционных ценностей“. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — сказала Матвиенко.

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