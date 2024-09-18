Валентина Матвиенко: «движение чайлдфри» надо запретить законодательно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия» заявила, что выступает за законодательный запрет «движения чайлдфри» (добровольный отказ от рождения детей — прим. «Медузы»).

Матвиенко упомянула чайлдфри после вопроса «Известий» о борьбе женщин за равноправие. По ее мнению, изначально в основе феминизма «была хорошая идея — бороться за равноправие женщин». Но на Западе, как считает Матвиенко, феминизм «выродился, радикализировался» и стал «воинствующим».

Это превратилось в противостояние и движение «против мужчин», «против традиционных ценностей». Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно. Так что первоначальный смысл давно потерял всякую актуальность и не соответствует нынешней повестке ожидания женщин.

В сентябре 2022 году в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних информации, пропагандирующий добровольный отказ от рождения детей. В пояснительной записке к документу говорилось, что «сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ». В марте 2023 года законопроект сняли с рассмотрения в Госдуме.

Курская областная дума в декабре 2023 года приняла законопроект о запрете «склонения» женщин к абортам. Он предполагает запрет «пропаганды» абортов и образа жизни чайлдфри, например, «агрессивной информации» об этом в социальных сетях.

В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил несуществующее «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией». После этого суды стали наказывать за «ЛГБТ-символику», в клубах начались рейды, а книжные издательства, онлайн-кинотеатры и телеканалы стали получать многомиллионные штрафы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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