«Медиазона» изучила, как суды штрафуют и арестовывают россиян по делам о демонстрации ЛГБТК-символики Чаще всего протоколы составляют за радужный флаг. К ответственности привлекают даже гомофобов

Журналисты «Медиазоны» изучили решения российских судов по делам о демонстрации «экстремистской символики» (статья 20.3 КоАП) и нашли 22 случая, в которых россиянам назначили штрафы или административные аресты из-за ЛГБТК-символики. Такие протоколы стали поступать в суды после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ».

Авторы исследования обнаружили на сайтах судов 14 судебных актов по таким делам. Еще о восьми делах за ЛГБТК-символику сообщали правозащитники и пресс-службы судов. Чаще всего поводом для административных дел становятся радужные флаги. Такие протоколы рассматривали суды в Туле, Москве, Волгограде, Волжском, Петербурге, Перми, Астрахани, Набережных Челнах и Владивостоке.

Первое в России, как считает «Медиазона», административное дело о «‎демонстрации экстремистской символики» — радужного флага — завели на фотохудожницу Инну Мосину из Саратова. Суд оштрафовал ее на 1500 рублей после того, как оперативник Центра «Э» нашел несколько старых постов с радужными флагами в инстаграме Мосиной. Текст постановления на сайте суда до сих пор не опубликовали, поэтому что именно было изображено в постах фотохудожницы, пока неизвестно.

Авторы исследования приводят в пример еще несколько подобных дел, в том числе дело жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой, которую арестовали на пять суток из-за сережек с семицветной радугой (радужный ЛГБТК-флаг состоит из шести цветов), а также дело бывшего члена Молодежного парламента при Госдуме Данила Морозова, арестованного на 15 суток из-за постов в телеграме с символикой ЛГБТК+. Морозова также оштрафовали по статье о «дискредитации» армии РФ из-за постов с критикой войны.

В основном делами из-за ЛГБТК-символики занимается Центр «Э». Однако в Абакане флаг ЛГБТК+ и «многовариативные сердечки, которые символизируют причастность пользователя к нетрадиционной ориентации» во «ВКонтакте» местной жительницы Светланы Шахраюк нашли сотрудники ФСБ. Шахраюк в итоге оштрафовали на тысячу рублей.

«Медиазона» также обнаружила, что к ответственности по статье 20.3 КоАП привлекают даже тех, кто использует ЛГБТК-символику в гомофобных постах. В апреле суд оштрафовал жительницу Волгограда Елену Морозову на тысячу рублей за публикацию ЛГБТК-флага в телеграм-канале «Русский корпус», который она администрировала. Журналисты отмечают, что это правый паблик, поддерживающий войну в Украине, а ЛГБТК-активисты в нем упоминаются только в негативном ключе. В решении суда не говорится, каким образом на канале появился ЛГБТК-флаг и как силовики нашли его администратора.

Похожее дело рассмотрел и Зеленоградский районный суд — после того как оперативники Центра «Э» нашли ЛГБТК-флаг в телеграм-чате «Русский патриот. Чат». Найти этот чат «Медиазоне» не удалось. Согласно документам суда, администратор чата Виталий Евстигнеев опубликовал «фото Папы фио (предполагается, что речь идет о папе римском Франциске, — прим. „Медузы“) на фоне флага запрещенного в России экстремистского международного движения ЛГБТ». Евстигнеев в суд не явился, его оштрафовали заочно.

Всего «Медиазона» обнаружила четыре случая, когда суды назначали штрафы в отсутствие обвиняемых. Такой штраф также получил житель Зеленограда с фамилией Хлебов, отправивший через «Госуслуги» в прокуратуру обращение, «содержавшее выражения, оскорбляющие Президента РФ, а также лозунги, пропагандирующие экстремистское движение „ЛГБТ“». К обращению, следует из документов суда, были приложены фотографии с радужным флагом.

Сколько всего решений по статье 20.3 КоАП за ЛГБТК-символику уже вынесли, но еще не опубликовали, неизвестно. Всего в российские суды с начала 2024 года поступило 2630 протоколов по этой статье, из них опубликованы 1456.

«Чаще всего протоколы составляли за демонстрацию символики „движения АУЕ“ (716 решений), затем — националистических организаций (531 решение). Следом идут украинские организации (УНА — УНСО, „Правый сектор“, „Азов“, легион „Свобода России“, РДК) — 85 решений, исламские организации (»Исламское государство«, „Аль-Каида“, „Талибан“) — 66 решений и ФБК — 19 решений», — пишет «Медиазона».