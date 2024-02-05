Ленинский районный суд Саратова назначил фотохудожнице Инне Мосиной штраф в 1500 рублей по делу о «‎демонстрации символики экстремистской организации» — радужного флага, сообщает «Медиазона».

Административное дело, которое завели на Мосину из-за радужного флага в инстаграме, стало первым после того, как в России «движение ЛГБТ» объявили экстремистской организацией. Скриншоты страницы Мосиной, ставшие основанием для административного дела, были сделаны 13 декабря — за месяц до вступления в силу решения Верховного суда по «международной организации ЛГБТ».

Первоначально планировалось, что протокол, составленный на Мосину, суд рассмотрит 30 января, однако решение отложили на 5 февраля, чтобы допросить полицейского, который делал скриншоты постов фотохудожницы.

Мосина настаивала на том, что фотографии в ее инстаграме — «творческие решения», а самый ранний пост, фигурирующий в административном деле, был сделан три года назад, когда подобных запретов в России не было. Сейчас страница Мосиной в инстаграме удалена.

«Первый отдел», чьи защитники представляют интересы Мосиной, подчеркивает, что решение суда о признании «движения ЛГБТ» экстремистским, запрете его деятельности и описания его символики до сих пор не опубликовано ни на официальном сайте Минюста РФ, ни в правительственной «Российской газете».

Известно о еще как минимум двух административных делах, связанных с «символикой ЛГБТ». Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по административному протоколу о «‎демонстрации экстремистской символики» из-за радужных сережек. При этом сережки были раскрашены в семь цветов радуги, а радужный ЛГБТ-флаг состоит из шести цветов. Жителя Волгоградской области оштрафовали на тысячу рублей за публикацию ЛГБТ‑флага в соцсетях.

Читайте также

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Читайте также

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»