Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по статье о «‎демонстрации экстремистской символики» из-за радужных сережек

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по административному протоколу о «‎демонстрации экстремистской символики» ( ) из-за радужных сережек, сообщила организация помощи ЛГБТК-людям «Эгида»

Как рассказали правозащитники, 29 января к жительнице Нижнего Новгорода Марии (имя изменено) подошли агрессивно настроенные люди. Они потребовали от девушки и ее друга снять с себя «запрещенную символику» — серьги и значок с радужной символикой. Неизвестные снимали происходящее на видео.

После того как ролик опубликовали в местных пабликах, Марию вызвали на допрос сотрудники местного центра «Э». Там ее задержали по статье о публичной демонстрации символики «экстремистской организации». На следующий день суд арестовал девушку на пять суток.

Как отмечает «Радио Свобода», видео, из-за которого арестовали Марию, появилось 29 января в том числе в телеграм-канале Вячеслава Позднякова «Мужское государство». В ролике, среди прочего, неизвестные срывают с друга Марии радужный значок.

Адвокат, предоставленный организацией «Эгида» сообщил, что во время заседания так и не было определено, какую именно «экстремистскую символику» демонстрировала девушка. На соответствующий вопрос не смогли ответить и составившие протокол полицейские.

Это первый известный случай ареста за радужную символику после того, как в России признали «экстремистским» и запретили «международное движение ЛГБТ», пишет правозащитный проект «Первый отдел».

19 января на жительницу Саратовской области составили протокол по статье о демонстрации «символики экстремистской организации» за фото с радужной символикой.

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Заседание суда прошло в закрытом режиме, решение не публиковалось. В декабре министерство юстиции в Ставропольском крае сообщило, что радужный флаг — это запрещенная символика «международного движения ЛГБТ».

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