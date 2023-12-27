Минюст Ставропольского края в своем ответе пользовательнице соцсети икс (бывший твиттер) разъяснил, что заявление о «принадлежности к движению ЛГБТ», которое Верховный суд объявил «экстремистским», может быть приравнено к участию в нем. На это обратило внимание издание Sota.

Что понимается под «заявлением о принадлежности к движению ЛГБТ», в ответе Минюста не поясняется.

Кроме того, ставропольский Минюст напомнил, что на всей территории России запрещено «использование, пропаганда и демонстрация» символики «движения ЛГБТ», к которой ведомство в числе прочего отнесло радужный флаг.

Пользовательница соцсети икс, обратившаяся в ставропольский Минюст, говорит, что этот запрос был не единственным, но ни одно региональное ведомство еще не ответило ей, что радужный флаг не запрещен.

30 ноября Верховный суд России по иску Минюста объявил несуществующее «общественное движение ЛГБТ» «экстремистским».

Теперь признаки «ЛГБТ-пропаганды» находят практически везде: 27 декабря суд в Москве оштрафовал издательство «Эксмо» на 900 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» из-за комикса «Голубь Геннадий». Несколькими днями ранее другой суд признал «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» «почти голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой.

Также после признания «дивжения ЛГБТ» экстремистским начались рейды в клубах, где проходили вечеринки для ЛГБТК-сообщества, а в Петербурге закрылся старейший гей-клуб города «Центральная станция».

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