Полиция Саратовской области составила административный протокол по о «публичном демонстрировании символики экстремистской организации» в отношении местной жительницы, опубликовавшей в инстаграме фотографии с радужными флагами. Об этом сообщила правозащитная организация «Первый отдел».

В протоколе, который цитируют правозащитники, сказано, что местная жительница «разместила фото-видео материалы, содержащие символику „Международного общественного движения ЛГБТ“, признанного экстремистским».

Это первое известное административное дело о «демонстрации экстремистской символики», начатое из-за публикации радужного флага, отметили в «Первом отделе».

Юрист Максим Оленичев, сотрудничающий с «Первым отделом», рассказал, что вместе с административным протоколом смог получить копию решения Верховного суда РФ, который объявил «Международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией». Выдержки из решения Верховного суда опубликовало саратовское издание «Свободные новости».

В решении Верховного суда сказано, что, по данным Минюста РФ, «международное движение ЛГБТ» появилось в США в 1960-е годы «как часть политики ограничения рождаемости», а в России оно действует с 1984 года.

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — сказано в документе, который цитируют «Свободные новости».

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Заседание суда прошло в закрытом режиме, решение не публиковалось. В декабре министерство юстиции в Ставропольском крае сообщило, что радужный флаг — это запрещенная символика «международного движения ЛГБТ».

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