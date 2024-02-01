Правозащитники показали радужные сережки, из-за которых арестовали жительницу Нижнего Новгорода. По закону, их нельзя причислить к «экстремистской символике»

Организация помощи ЛГБТ-людям «Эгида» опубликовала фото сережек, из-за которых в Нижнем Новгороде по административному протоколу арестовали местную жительницу.

Серьги выполнены в виде лягушки, раскрашенной в семь цветов радуги.

Анастасию Ершову, носившую сережки, задержали и обвинили в «демонстрации экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП). 31 января Сормовский районный суд Нижнего Новгорода арестовал ее на пять суток. Мотивируя свое решение, судья сослался на постановление Верховного суда РФ, признавшего «международное движение ЛГБТ» «экстремистской» организацией.

Однако семицветную радугу нельзя причислить к ЛГБТ-символике. Радужный ЛГБТ-флаг состоит из шести цветов. Об этом же упоминается в решении суда по делу Ершовой, которое опубликовала «Эгида»: «Интернациональным символом движения является флаг, состоящий из шести полос, цвета которых идут сверху вниз — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый».

Ранее депутат Госдумы и автор законопроекта против «ЛГБТ-пропаганды» Александр Хинштейн заявлял, что законодательство РФ не запрещает радугу. «Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая семицветная радуга, а не „кастрированный“ символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — цитировал его «Коммерсант».

Обновлено. Вечером 1 февраля Александр Хинштейн назвал «очень странным» решение нижегородского суда об аресте девушки за «сережки с традиционной, семицветной радугой». «Какое отношение это имеет к ЛГБТ — непонятно. Надеюсь, суд следующей инстанции — отменит это решение». — пишет депутат в своем телеграм-канале.

В ходе рассмотрения административного дела защита Анастасии Ершовой настаивала на отсутствии события правонарушения как такового. Адвокат обвиняемой сообщил, что во время заседания так и не было определено, какую именно «экстремистскую символику» демонстрировала девушка. На соответствующий вопрос не смогли ответить и составившие протокол полицейские.

Ершова своей вины не признала и заявила, что никакого отношения к ЛГБТ-движению не имеет и о его символике ничего не знает.

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». Заседание суда прошло в закрытом режиме, решение не публиковалось. В декабре министерство юстиции в Ставропольском крае сообщило, что радужный флаг — это запрещенная символика «международного движения ЛГБТ».

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