Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал позицию депутатов фракции «Новые люди», которые выступают против пакета законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Его слова приводит ТАСС.

На пленарном заседании Володин сказал депутатам от «Новых людей», что они «должны поддержать инициативу запрета пропаганды об отказе от деторождения».

«Коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать, обязательно поименное будет голосование. И вообще это вопрос будущего, быть в этом зале депутату или не быть. Потому что вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения. Это сущность человеческая», — сказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, у семьи есть право определиться, иметь детей или нет, «но пропаганды такой не должно быть». Он считает, что если бы раньше существовала «пропаганда чайлдфри», то многих из тех, кто выступает против инициативы Госдумы, не существовало бы.

«Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас, вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть», — сказал Володин.

«Кто голосовал [за вас]? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду отказа от деторождения», — добавил спикер Госдумы.

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева писала в своем телеграм-канале, что запрет «пропаганды чайлдфри» — «мракобесная инициатива, которая откроет путь к миллиону необоснованных доносов, их будут подавать из мести и зависти». По ее мнению, молодых женщин надо поддерживать, повышать общий уровень жизни, а не принуждать девушек к рождению детей. Она отметила, что «Новые люди» будут выступать против законопроекта.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева называла законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» вредным. По ее мнению, такие инициативы не решают проблемы рождаемости, а «страх и давление не помогут».

25 сентября в Госдуму внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды «отказа от деторождения». Авторами законопроекта выступили более 150 депутатов и пять сенаторов, среди них — председатель Думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они, в частности, предлагают блокировать сайты, где есть информация, «пропагандирующая отказ от деторождения». Другие предложенные поправки запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ и рекламе. Поправки также предусматривают административную ответственность «по аналогии с действующей ответственностью за публичные действия, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо ».

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