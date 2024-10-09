Редакция «Украинской правды» заявила о «системном давлении» со стороны Офиса президента Украины

Офис президента Украины оказывает «длительное и системное давление» на редакцию и отдельных журналистов «Украинской правды», говорится в заявлении издания.

Журналисты заявили, что видят угрозы для устойчивой работы редакции из-за некоторых действий Офиса президента. Так, они пожаловались на то, что чиновники «блокируют» их контакты со спикерами от украинской власти, а также оказывают давление на представителей бизнеса, чтобы те отказались от рекламного сотрудничества с «Украинской правдой». Кроме того, в своем заявлении редакция вспомнила «эмоциональное общение» президента Владимира Зеленского с одним из журналистов издания Романом Кравцом.

Эти и другие непубличные сигналы свидетельствуют о попытках повлиять на нашу редакционную политику. Особенно возмутительно это осознавать во времена полномасштабного вторжения России в Украину, когда крайне необходима наша совместная борьба как за выживание, так и за демократические ценности.

Мы подчеркиваем: работа «Украинской правды» заключается в том, чтобы донести правду и служить интересам украинского общества. А свободный выбор тем и героев для публикаций является неотъемлемой функцией и правом любого независимого медиа.

«Украинская правда» — украинское интернет-издание, основанное в 2000 году. На сайте издания публикуются материалы о политике, экономике и социальных проблемах Украины и мира. Публикации выходят на украинском языке, часть из них переводится на русский.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину «Украинская правда», помимо освещения ситуации в стране и боевых действий, выпустила материалы о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, сорванных оборонных контрактах, бойцах ВСУ, которые не могут воевать, но их все равно не отпускают из армии, а также статью о том, как глава Офиса президента Андрей Ермак стал одним из самых влиятельных людей в Украины.

Что «Украинская правда» рассказала о Ермаке

«В плане близости к начальнику и концентрации власти ему нет равных» Как глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал одним из самых влиятельных людей в стране. Рассказывает «Украинская правда»

Что «Украинская правда» рассказала о Ермаке

«В плане близости к начальнику и концентрации власти ему нет равных» Как глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал одним из самых влиятельных людей в стране. Рассказывает «Украинская правда»