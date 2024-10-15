«Они говорят что-то абстрактное». Советник Зеленского отрицает, что офис президента оказывает давление на «Украинскую правду»

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций ответил на претензии издания «Украинская правда», заявившего, что он запрещает чиновникам общаться с журналистами проекта. Об этом Литвин сказал в интервью украинскому изданию Liga.net, опубликованном 15 октября.

«Украинская правда» сообщила в редакционном заявлении от 9 октября, что офис президента Украины оказывает «длительное и системное давление» на редакцию и отдельных журналистов издания. Редакция заявила, что чиновники «блокируют» их контакты со спикерами от украинской власти, оказывают давление на представителей бизнеса, вынуждая их отказались от рекламы в «Украинской правде». Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский допустил «откровенно эмоциональное общение» с одним из журналистов издания Романом Кравцом. В публикации от 10 октября «Украинская правда» сообщила, что советник президента Дмитрий Литвин запрещает чиновникам и представителям силовых структур «общаться с „Украинской правдой“, делиться с ней информацией или просто ходить на интервью», не приглашает журналистов издания на встречи с Зеленским, а также «звонит с криками к людям, которые игнорируют эти запреты».

Дмитрий Литвин, отвечая на вопрос Liga.net о «достаточно серьезных обвинениях» со стороны «Украинской правды», сказал, что не видит смысла в опровержениях.

Я слышал, что они серьезно друг другу рассказывают, что я якобы звоню мэрам городов и что-то им запрещаю. Это уже настолько странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними — вообще. В этой истории невозможно сделать никакое эффективное опровержение. Когда ты говоришь, что ты что-то не делаешь, — ну кто в это поверит? Если столько людей заявляют обратное.

Литвин также отрицает, что «звонит с криками» людям, которые якобы игнорируют его запреты. «Люди, которые меня знают, вообще удивились, что кто-то меня обвиняет в том, что я кричу. Потому что я не кричу. И что я кому-то так активно звоню, — потому что люди, которые меня знают, в курсе, что я не люблю звонить вообще, я люблю писать», — сказал чиновник.

Эта история очень неконкретная. Они говорят что-то абстрактное, а ты должен это опровергать так, будто там что-то конкретное.

Литвин призвал «Украинскую правду» предоставить доказательства того, что он пишет сообщения главам городов или рекламодателям, «где я что-то запрещаю». По его словам, в мероприятиях издания, проведенных до того, как он стал советником президента, участвовали представители власти, а среди спонсоров были государственные компании. «Это факт, который можно увидеть. И если они хотят сказать, что я их как-то ущемляю… А если ты оправдываешься и говоришь, что это не я, то это выглядит неуверенно и неубедительно», — сказал чиновник.

Если бы мне было интересно этого не допустить, то что? Разве нельзя было сделать так, чтобы этого не допустить?

Советник президента Украины отметил, что «Украинская правда» за три года его работы ни разу не обращалась к нему за комментарием. «Никогда не было ни одного запроса, ни о чем от „Украинской правды“», — сказал Литвин.

Журналист Liga.net спросил у «Украинской правды», обращались ли сотрудники издания к Литвину за комментариями во время работы над статьей о давлении со стороны офиса презединта. Вот что ответил журналист «Украинской правды» Роман Романюк: «Мы отправляли запрос ранее о ситуации с пресс-конференцией и нападками на [журналиста издания Романа] Кравца. Его просто проигнорировали. Поэтому я в этот раз не писал ничего, зная из свежего опыта, какое будет последствие».

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