Российские Rutube и «VK Видео» столкнулись с блокировками при переносе роликов с YouTube

Видеохостинг YouTube начал активно блокировать трафик при переносе роликов с сервиса на российские площадки, рассказали «Коммерсанту» источники в двух IT-компаниях. Эту информацию также подтвердил топ-менеджер в одном из медиахолдингов.

В результате блокировок российские стриминги Rutube и «VK Видео» вынуждены скачивать видео с YouTube с использованием зарубежных VPN, сообщили собеседники газеты.

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе. Площадка заявляла, что обычно процесс переноса видео занимает несколько часов, но в некоторых случаях — от двух до пяти дней. В «VK Видео» такой сервис работает с 2023 года.

В Rutube подтвердили проблемы с переносом контента: «Сам сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов. Обычно бан появляется в течение 12 часов». В «VK Видео» отказались от комментариев.

Источник «Коммерсанта» в одном из сервисов загрузки онлайн-видео отмечает, что YouTube блокирует подозрительную активность. Для этого сервис, по его словам, в последнее время использует два метода: «Если просмотр или загрузка видео совершается с IP-адреса с плохой репутацией и без аккаунта Google, то видеохостинг отвечает сообщением о необходимости входа. Если же просмотр совершается со входом в аккаунт, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга (автоматизированного сбора информации), то он отдаст ему сообщение „видео недоступно“».

Собеседник издания сомневается, что YouTube специально ограничивает именно российские сервисы. «Скорее он стал активнее бороться со скрейпингом видео в целом, так как сторонние компании могут заниматься им для обучения нейросетей», — заявил источник, вспомнив расследование 404 Media о том, что компания Nvidia массово выгружала для этих целей видео с YouTube и Netflix.

В России с июля наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу сервиса. Официально об этом не сообщалось. Провайдер «Ростелеком» связывал сбои с проблемами в работе сервисов Google, зарубежная компания это отрицала.

На фоне замедления YouTube, как сообщали лояльные российским властям СМИ, приложения видеосервисов Rutube и «VK видео» вошли тройку самых скачиваемых приложений в России. В начале октября приложение Rutube исчезло из магазина приложений для Android Google Play.

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