«Ветераны России» обратились к генпрокурору РФ с просьбой принять меры для борьбы с квадробингом

«Ветераны России» направили обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о «пресечении распространения среди детей и подростков явления, известного как квадробинг».

В обращении, которое публикует государственное агентство РИА Новости, в частности, говорится, что квадробинг — «потенциально опасное течение», которое «способствует распространению девиантного поведения и искаженного восприятия реальности».

Генпрокурора РФ просят проверить законность продажи товаров, связанных с квадробингом, на крупных маркетплейсах и в розничных сетях, а также «изучить возможность введения мер ответственности в отношении родителей, поддерживающих и поощряющих вовлечение детей в квадробинг».

Кроме того, говорится в обращении «Ветеранов России», следует провести кампанию по разъяснению общественности вредных последствий кавадробинга, «направленную на защиту подрастающего поколения от его негативного влияния».

Особый интерес к субкультуре квадроберов возник после скандала с певицей Mia Boyka, когда она публично оскорбила на своем концерте маленькую девочку, увлекающуюся квадробикой.

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в начале октября объявила, что разрабатывает «законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства», который предполагает наказание «для тех, кто делает это движение популярным, привлекательным».

Представители «Ветеранов России», в частности, писали донос на председателя «Мемориала» Олега Орлова, которого обвинили в «дискредитации» армии из-за поста в фейсбуке и приговорили к 2,5 года колонии. Также «Ветераны России» обращались в Генпрокуратуру и СК с требованием проверить участников «Касты» на предмет финансирования ВСУ и объявить их «иноагентами». Новый альбом «Касты» удалили с «Яндекс.Музыки». Также это движение жаловалось на комика Руслана Белого в Следственный комитет России — в своем обращении организация попросила проверить его на предмет «дискредитации армии» и «публичные призывы к экстремизму». Белого внесли в список «иноагентов».