Новый альбом «Касты» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» заблокировал альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», вышедший 6 сентября. На это обратили внимание «Родной звук» и «Агентство».

На странице альбома указано, что доступ ограничен по требованию Роскомнадзора. Как отмечает «Агентство», альбом также недоступен для слушателей из России в сервисе YouTube Music. В других российских стримингах — «VK Музыка» и «Звук» — новая работа «Касты» пока доступна.

Роскомнадзор официально не сообщал о претензиях к «Касте». Однако после выхода «Новинок зарубежного рэпа» организация «Ветераны России» написала донос в Генпрокуратуру и СК с требованием проверить участников «Касты» на предмет финансирования ВСУ и объявить их «иноагентами».

Музыканты «Касты» выступают против российского вторжения в Украину. С началом полномасштабной войны они эмигрировали из России. Альбом «Новинки зарубежного рэпа» практически полностью посвящен войне и политике. В 2022 году лидер «Касты» Влади выпустил сольный антивоенный альбом «Длится февраль». Он пока доступен для прослушивания на российских стриминговых сервисах.

Об альбоме

«Уходят жизни в трубу, на бойню гонят толпу» «Каста» выпустила новый антивоенный альбом — «Новинки зарубежного рэпа»

Об альбоме

«Уходят жизни в трубу, на бойню гонят толпу» «Каста» выпустила новый антивоенный альбом — «Новинки зарубежного рэпа»