Группа «Каста» выпустила альбом под названием «Новинки зарубежного рэпа». Пластинку можно послушать на всех стриминговых платформах: Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс Музыка», «Звук».

Как и сольный альбом лидера коллектива Влади «Длится февраль» 2022 года, новая работа посвящена войне и переживаниям людей, выступающих против российского вторжения в Украину. Музыканты рассуждают о вынужденной эмиграции, контактах с оставшимися друзьями и родственниками, отношении к действующим властям России.

Песня «Кровопровод „Дружба“»

Старичье познало власть, вошло во вкус.

Старичье пожило всласть, продлило курс.

Старичье боится пасть и говорит «За Русь».

Ты внучок нам должен жизнь класть, не трусь.

Они молодость хотят так вернуть себе.

У них в мозгах Союз, атом, КГБ,

Старый атлас, компромат, «Мурка» и «Любэ».

Друг, не слушай ты их всех, они никто тебе.

Друг, не слушай ты его, он херню несет.

Старичье зовет на смерть тебя и все.

Заклинания и бред, плюнь на этот зов,

У тебя есть жизнь, планы, цели, горизонт.

Убить и умереть тебя шлют за кордон.

Ты так должен, тобой правит старый фантом.

Но жизнь — подарок, значит неправ тот,

Кто с тебя требует долг, ты не брал в долг.

Кровопровод «Дружба» Kasta — Topic

Вот что сами участники «Касты» говорят о своей новой работе:

Возможно, обманутый режимом, отравленный шовинизмом народ когда-то очнется и будет посыпать голову пеплом, каяться и искупать страдания и руины. Или же, заперевшись, до звона в ушах будет пытаться убедить себя в своей правоте. Мы не знаем, какого рода истерика ждет Россию. А может, ничего не будет: будут ходить по кафе, выставкам. Перемены к лучшему, если они вообще возможны, мы связываем с теми россиянами, кто тактически копит свое несогласие и выжидает.

Мы, «Каста», читаем о том, что видим, о чем думаем. За эту простую возможность мы заплатили большую цену. Мы эмигрировали, чтобы остаться неподвластными. Зато наш новый альбом — настоящий рэп. Слушайте «Новинки зарубежного рэпа», написанные антивоенными артистами в вынужденной эмиграции в Португалии, на Кипре, в Турции (и немного во Франции). Мы видим, что нас слушают и в Украине. Спасибо!

Осенью 2024 года «Каста» отправляется в концертное турне в поддержку нового альбома. Его презентации пройдут в Турции, Молдове, Армении, Казахстане, Германии, Чехии, Польше, Норвегии и на Кипре. С расписанием тура можно ознакомиться здесь.

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