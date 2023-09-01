Минюст РФ объявил «иностранными агентами» нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Ведомство утверждает, что Муратов принимал участие в создании и распространении материалов «иноагентов», а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ».

«Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал», — прокомментировал РБК решение министерства Муратов.

Также в реестр включены комик Руслан Белый, экономист Константин Сонин, журналист Денис Катаев, бывший депутат заксобрания Петербурга Максим Резник, диссидент и писатель Олег Радзинский, журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина (Оксана Баршева), политик Майрбек Вачагаев, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов и антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Он перечислил денежную часть премии благотворительным организациям.