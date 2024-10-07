«Проект»: в сочинской резиденции Путина снесли главное здание, в котором он принимал Джорджа Буша-младшего

В феврале 2024 года в резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» в Сочи начали сносить главное здание, выяснил «Проект», изучив спутниковые снимки.

По данным журналистов, снос здания завершился в марте. Сейчас на его месте котлован, вокруг которого работает строительная техника, следует из фотографий, сделанных в мае.

При этом 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Встречу с ним и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, как пишет «Проект», Путин проводил в другом здании, которое было построено у южной границы резиденции после Олимпиады в Сочи в 2014 году и называется «Бочаров ручей-2».

В феврале 2014 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, рассказывая о строительстве «Бочарова ручья-2», заявил, что «в старом корпусе функционально не все устраивало». Новую резиденцию Путина он описывал как «офисное здание современного дизайна».

«Бочаров ручей» выполняет функции официальной резиденции президента РФ с 1991 года. Владимир Путин на протяжении своих первых двух сроков неоднократно принимал в «Бочаровом ручье» иностранных лидеров — сюда приезжали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко, а в 2008 году — президент США Джордж Буш-младший. В этом же здании с 2014 года Путин проводил регулярные совещания с руководством Минобороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились.

Помимо этого, у Путина есть дворец на мысе Идокопас на побережье Черного моря под Геленджиком, о строительстве которого подробно рассказал ФБК в 2021 году. Сам Путин отрицал, что дворец принадлежит ему. Владельцем дворца объявил себя миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг, который заявил, что из него планируется сделать апарт-отель.

Кроме этого, у Путина есть еще две официальных резиденции — в Ново-Огарево в Подмосковье и на Валдае. В феврале 2023 года «Проект» рассказал, что обнаружил недалеко от валдайской резиденции охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой. Журналисты утверждают, что для Путина построили сеть секретных железных дорог, по которым президент передвигается на бронированном поезде. Рядом с валдайской резиденцией, как писал «Проект», построили дом для Алины Кабаевой, предполагаемой матери детей Путина.

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