«Проект» рассказал, что для Путина построили сеть секретных железных дорог и станций. Ранее СМИ узнали, что президент РФ пересел на бронепоезд

Власти России в последние годы построили железнодорожные ветки, ведущие к резиденциям президента РФ Владимира Путина, а также несколько секретных станций, сообщает «Проект».

Недалеко от резиденции Путина на Валдае в Новгородской области находится охраняемая железнодорожная станция с вертолетной площадкой. Журналист «Проекта» обнаружил ее осенью 2022 года на территории Валдайского национального парка рядом с деревней Долгие Бороды. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году. Их используют только для передвижений президента, рассказали «Проекту» трое местных жителей.

Железнодорожную станцию возле резиденции Путина в Ново-Огарево в Московской области построили в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Станция находится в 400 метрах от резиденции. Землю под нее изъяли из частной собственности по решению Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство РФ. Станция скрыта за высоким забором.

В 2017 году, как выяснил «Проект», в Сочи возле резиденции президента «Бочаров ручей» построили железнодорожную платформу и тупиковую ветку, которая скрыта забором от путей, по которым ходят электрички.

Как сообщил накануне расследовательский центр «Досье», во второй половине 2021 года президент РФ начал ездить на бронированном поезде, который внешне мало чем отличается от обычного железнодорожного состава. Издание Sota утверждало, что президентский бронепоезд может использовать в Москве специальный вокзал, который находится недалеко от Комсомольской площади. По словам бывшего машиниста РЖД, с которым поговорил «Проект», бронепоезд базируется в депо на станции Москва-Каланчевская. Там находится закрытый вокзал для высокопоставленных персон.

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