Директор ФСБ назвал подрывы пейджеров «Хизбаллы» «прямой угрозой безопасности стран СНГ»

Операция по подрыву пейджеров и раций членов «Хизбаллы» в Ливане показала, что подобная электроника может использоваться для покушений на представителей власти, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Такое мнение он высказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, сообщает «Интерфакс».

Бортников назвал такие акции «прямой угрозой безопасности стран СНГ».

«Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению „закладок“ могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», — заявил Бортников.

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. На следующий день таким же образом начали взрываться рации. В результате взрывов погибли, по данным министра здравоохранения Ливана, как минимум 37 человек (в их числе есть дети), пострадали около трех тысяч человек.

Агентство Reuters со ссылкой на службы безопасности Ливана писало, что израильская разведывательная служба «Моссад» еще несколько месяцев назад заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые закупила «Хизбалла».

В руководстве «Хизбаллы» возложили ответственность за проведение этой операции на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль не причастен к подрыву пейджеров.

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