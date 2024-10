Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить удары вглубь России. Для этого Киев может использовать оружие собственного производства, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге для прессы.

«Украина не нуждается в нашем разрешении нанести ответный удар по российским целям. Они — суверенная страна и могут использовать оружие, которое производят самостоятельно. И которого много, если вы посмотрите на программы, которые они внедрили за последний год», — сказал Миллер. Так он ответил на вопрос о том, не думают ли власти США, что Украина могла бы предотвратить атаки на свои территории, если бы у нее было разрешение на ответные удары западным оружием.

«Если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов через границу по российским целям, которые осуществляют атаки», — также напомнил представитель Госдепа. Таким образом, считает Миллер, у Украины есть множество средств для защиты.

При этом, отмечает «Украинская правда», представитель Госдепа напрямую не ответил на вопрос журналиста о том, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.

Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины.

Украина пытается убедить США разрешить ей наносить удары американским оружием вглубь территории России, но пока не получила соответствующего разрешения. Прежде всего Киеву нужна возможность атаковать российские авиабазы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

В Украине считают, что от разрешения США будут зависеть аналогичные решения других западных союзников. В начале сентября The Guardian писала, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Официально об этом не сообщалось. The New York Times отмечала, что Лондон хочет сначала получить одобрение от Вашингтона.

В свою очередь президент США Джо Байден, по данным NYT, склоняется к тому, чтобы одобрить решение союзников разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием при условии, что американские ракеты использоваться не будут.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что удары западным оружием по территории РФ будут означать, что НАТО напрямую участвует в российско-украинской войне.

