Мэрия Новосибирска отказалась согласовать проведение протестной акции против блокировки видеохостинга YouTube, которую активисты собирались провести 29 сентября. Об этом 25 сентября сообщила Российская коммунистическая , выступившая организатором митинга.

В ответе, который дал заместитель мэра Новосибирска Максим Останин, сказано, что, по данным Роскомнадзора, YouTube — это «одна из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной на территории Украины, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации».

Кроме того, говорят в мэрии, YouTube отказывался удалять по требованию властей «запрещенную в РФ информацию, в том числе экстремистского характера».

При этом, сказано в ответе городских властей, 29-я статья Конституции РФ не допускает «пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду». «Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Таким образом, заявленная цель нарушает принцип законности», — заявил заммэра Новосибирска.

Российская коммунистическая партия собиралась провести митинг под лозунгом «Нет — блокировке ютуба! Да — свободе информации!». Организаторы протестной акции отмечали: «Без свободы слова невозможно отстоять ни трудовые, ни социальные, ни политические права».

В России в июле-августе начались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга. При этом провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google ответили, что никаких технических проблем со стороны компании нет.

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