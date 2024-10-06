В Новосибирске прошел митинг против блокировки ютьюба

Активисты провели в Новосибирске митинг против блокировки видеохостинга YouTube и за свободу информации, сообщила 6 октября Российская коммунистическая (интернационалистов), выступившая организатором акции.

По словам активистов, на акцию пришли 30 человек, девять из них выступили со сцены. На месте проведения митинга дежурила полиция. Участники акции приняли резолюцию, в которой выразили несогласие с блокировкой ютьюба. О задержаниях не сообщалось.

Организаторы акции дважды подавали заявки на проведение митинга, но власти не согласовали мероприятие. Мэрия Новосибирска отказала в проведении митинга, обосновав это тем, что в России запрещена «пропаганда ненависти и вражды». В итоге активисты устроили митинг в гайд-парке, где можно проводить публичные акции без согласования властей.

В России в июле-августе начались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связал это с тем, что власти РФ решили замедлить работу видеохостинга. Провайдер «Ростелеком» утверждал, что технические проблемы возникли в работе сервиса Google, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google заявили, что со стороны компании нет никаких технических проблем.

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