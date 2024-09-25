Le Monde: Павел Дуров заявил французским следователям, что зарабатывает один дирхам (25 рублей) в год

Павел Дуров рассказал французским следователям, что зарабатывает один дирхам в год, пишет газета Le Monde в статье, посвященной образу жизни и состоянию основателя Telegram.

Заявление Дурова о его годовом заработке вызвало недоумение следователей, говорится в материале. Дирхам — денежная единица ОАЭ, где в последние годы жил Дуров. Один дирхам примерно соответствует 25 рублям или 27 центам.

По данным издания, во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дурову прокуратура Парижа просила установить для основателя Telegram залог в размере 20 миллионов евро. Однако в итоге судья снизил сумму залога до пяти миллионов.

Le Monde отмечает, что сумма залога кажется очень низкой — особенно на фоне информации о том, что в 2023 году Дуров предложил 8,5 миллиона евро за эксклюзивный автомобильный номер на благотворительном аукционе в Дубае. Общее состояние основателя Telegram разные источники оценивают в диапазоне от девяти до 15,5 миллиарда долларов, говорится в статье.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов.

Расследование в отношении Дурова, как сообщало Politico, началось после того, как руководство Telegram не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции.