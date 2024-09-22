На спутниковом снимке полигона в Архангельской области заметили воронку. В соцсетях предположили, что там прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат»

Пользователь соцсети X (бывший Twitter) MeNMyRC опубликовал спутниковый снимок полигона в Плесецке в Архангельской области. На нем можно увидеть воронку, предположительно, от взрыва. Снимок сделан 21 сентября.

MeNMyRC также обращает внимание на четыре пожарные машины, которые можно заметить на снимке. Он предположил, что в шахте могла взорваться межконтинентальная баллистическая ракета .

В посте MeNMyRC отмечается, что «Сармат» — ракета на жидком топливе, поэтому авария могла произойти отдельно от самого запуска, например, во время выгрузки топлива из ракеты или связанных с этим операций.

Старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг репостнул спутниковый снимок и тоже предположил, что кратер — следствие неудачных испытаний «Сармата».

О возможном неудачном испытании ракеты пишет провоенный телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Помимо спутникового снимка места неудачных испытаний, в районе взрыва системой [спутникового] мониторинга пожаров FIRMS [NASA] было зарегистрировано серьезное возгорание», — говорится в посте.

Минобороны РФ сообщало о единственных успешных испытаниях «Сармата» в апреле 2022 года. В феврале 2023-го CNN со ссылкой на источники писал, что в день визита Джо Байдена в Киев Россия, по мнению Вашингтона, провела неудачный запуск ракеты «Сармат». В МИД РФ называли эту информацию «вбросом».

1 сентября 2023 года Роскосмос сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

В 2018 году американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал о четырех неудачных испытаниях российской ракеты с энергетической ядерной установкой. По информации канала, испытания проходили с ноября 2017 года по февраль 2018-го. При самой удачной попытке ракета провела в воздухе около двух минут, пролетев около 35 километров. Затем контроль над ней был потерян, и она упала.

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