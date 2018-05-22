CNBC сообщил о неудачных испытаниях российской ракеты с энергетической ядерной установкой

Россия провела четыре испытания новой ракеты с энергетической ядерной установкой, и все они закончились неудачно, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Испытания, по данным собеседников телеканала, проходили с ноября 2017 года по февраль 2018 года. При самой удачной попытке ракета провела в воздухе около двух минут, пролетев около 35 километров, затем контроль над ней был потерян, и она упала.

Источники CNBC предполагают, что у ракеты два двигателя — топливный, используемый для старта, и ядерная установка, которая включается во время фазы полета. По их мнению, во время испытаний ядерная энергетическая установка по какой-то причине не заработала.