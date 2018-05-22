CNBC сообщил о неудачных испытаниях российской ракеты с энергетической ядерной установкой

CNBC
05:15, 22 мая 2018
Требует подтверждения

Россия провела четыре испытания новой ракеты с энергетической ядерной установкой, и все они закончились неудачно, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Испытания, по данным собеседников телеканала, проходили с ноября 2017 года по февраль 2018 года. При самой удачной попытке ракета провела в воздухе около двух минут, пролетев около 35 километров, затем контроль над ней был потерян, и она упала.

Источники CNBC предполагают, что у ракеты два двигателя — топливный, используемый для старта, и ядерная установка, которая включается во время фазы полета. По их мнению, во время испытаний ядерная энергетическая установка по какой-то причине не заработала.

Источники утверждают, что испытания были проведены по приказу высокопоставленных представителей Кремля несмотря на возражения со стороны занимающихся проектом инженеров, считавших, что ракета не готова (англ.яз.).

CNBC
О разработке в России крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой 1 марта во время послания Федеральному собранию сообщил президент Владимир Путин.
Тогда Путин заявил, что в конце 2017 года состоялись успешные испытания этой ракеты, обладающей, по его словам, «практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета».
Никаких других подробностей проекта ни Путин, ни представители ВПК не сообщили. Высказывались разные предположения, в частности, что такой ракеты не существует.

Путин о новом российском оружии

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