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Нас никто не слушал, послушайте сейчас Путин рассказал о новом оружии. 40 секунд аплодисментов и стоячая овация
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Почти половину своей речи Путин посвятил новому оружию, которое было создано в России за последние годы. Президент рассказал о тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», авиационной гиперзвуковой системе «Кинжал», стратегическом комплексе «Авангард», а также ракете с ядерным двигателем, беспилотном подводном аппарате и лазерной установке наземного базирования. «Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — сказал Путин после того, как представил новое оружие.