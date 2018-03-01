Во время послания Путина показали видео запуска баллистической ракеты
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин на протяжении нескольких минут рассказывал о новинках российской оборонной промышленности. В том числе во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны.
Путин обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и отметил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем.
Ракетный комплекс «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой пока не принят на вооружение. Он должен сменить ракетный комплекс «Воевода» как основное средство доставки ядерного оружия в России.