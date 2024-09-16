Власти Литвы рассмотрят заявления о причастности бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина к нападению на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Мы всегда будем поддерживать оппозицию, борющуюся с путинским режимом, мы ответственно рассмотрим все заявления о том, кто и что организовал», — сказал он журналистам.

Науседа пообещал, что Литва будет страной, где российская и белорусская оппозиции могут находиться в безопасности и действовать свободно. «Это дело чести нашего цивилизованного демократического государства», — добавил президент Литвы.

Соратники Навального 12 сентября обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Основой для расследования стала предполагаемая электронная переписка Невзлина, которую ФБК передал Андрей Матус. Его в расследовании называют «решальщиком».

Невзлин заявил, что непричастен к нападению на Волкова и обвинил в провокации юриста Анатолия Блинова, фрагменты переписки с которым фигурируют в расследовании ФБК. Блинова соратники Навального считают организатором нападения на Волкова. Невзлин также сообщил, что обращался в полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению.