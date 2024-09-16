Любовь Соболь сообщила, что получала от Леонида Невзлина финансовую помощь, в том числе на выплату зарплат сотрудникам канала «Навальный LIVE»

Любовь Соболь опубликовала в соцсети X (ранее твиттер) пост, в котором рассказала, что получала финансовую помощь от бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина, в том числе средства для «Навальный LIVE».

«Насколько мне известно, Леонид Невзлин в разные периоды времени рассказывал общим знакомым об оказании мне финансовой помощи. Это информация зажила уже какой-то самостоятельной жизнью и поэтому хочется рассказать все максимально подробно, от первого лица», — пишет Соболь.

По ее словам, Невзлин «помог финансово закрыть дыру в бюджете на пару месяцев вперед», когда YouTube после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, отключил для канала «Навальный LIVE», который она возглавляет, монетизацию по России. «Мне буквально нечем было платить ближайшую зарплату сотрудникам», — пишет Соболь, объясняя, почему взяла деньги у Невзлина.

Почему я не обращалась к коллегам за финансовой помощью? Я обращалась. Леонид Волков, зная все трудности канала после начала войны и отключения монетизации, не дал на зарплаты сотрудников канала «Навальный LIVE» ни одного рубля. Еще с Москвы канал был организационно независим. И Волков посчитал, что так и должно оставаться.

Алексей Навальный, подчеркнула она, «не знал и не мог знать об оказании той помощи каналу».

Кроме того, сообщила Соболь, Невзлин оказывал финансовую помощь лично ей после отравления в 2023 году. Речь, по ее словам, идет о беспроцентном кредите на 56 тысяч долларов, который она должна выплатить до конца 2025 года.

Соболь подчеркнула, что их общение с Невзлиным было нерегулярным. «Примерно раз в полгода мы связывались, но общение шло в основном в русле предложения помощи мне», — сообщила она. Однако примерно месяц назад в разговоре с ней Невзлин оскорбил Марию Певчих и назвал Леонида Волкова «двойным агентом», пишет Соболь. «Майкл Наки также был упомнят в том разговоре в негативном ключе, но без слов об отмщении. Ни Миронов, ни его жена не фигурировали», — заявила она, добавив, что сожалеет о том, что не передала содержание разговора, поскольку на тот момент не поняла значение прозвучавших в нем «ужасных вещей».

«Я жалею, что просила и принимала эту помощь. Но дело сделано, прошлого не вернуть», — заявила Соболь, добавив, что после выхода расследования ФБК прекратила любые контакты с Леонидом Невзлиным. Кредит Соболь собирается закрыть как можно скорее, призывая связаться с ней тех, кто может в этом помочь.

Подробно о расследовании ФБК Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Соратники Навального 12 сентября выпустили расследование, обвинив бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина в причастности к покушению на политика Леонида Волкова, директора ФБК Ивана Жданова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Основой для расследования стала предполагаемая электронная переписка Невзлина, которую ФБК передал Андрей Матус (в расследовании он назван «решальщиком»).

Мария Певчих заявляла, что о причастности Невзлина к нападениям на соратников Навального знал бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, однако он ничего не предпринял в этой связи. Ходорковский ответил, что основанный им центр «Досье» получал информацию о возможном преступлении Невзлина, но она не прошла проверку на достоверность и «создавала впечатление провокации». Источнику информации и Невзлину центр «Досье» рекомендовал обратиться в полицию, что, как подчеркнул Ходорковский, бывший топ-менеджер ЮКОСа и сделал. Невзлин, в свою очередь, заявил, что непричастен к нападению на Волкова и обвинил в провокации юриста Анатолия Блинова, фрагменты переписки с которым фигурируют в расследовании ФБК.

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«Если мы это не остановим сейчас, он просто переубивает нас всех» «Медуза» попросила Марию Певчих ответить на вопросы, оставшиеся после публикации расследования о нападении на Волкова. Вот что она рассказала

Мария Певчих — отвечает на оставшиеся после расследования вопросы

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