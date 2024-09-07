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«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Соседняя комната» Педро Альмодовара

Источник: Венецианский кинофестиваль

Обладателем «Золотого льва», главной награды 81-го Венецианского кинофестиваля, стал фильм «Соседняя комната» Педро Альмодовара. Церемония награждения прошла вечером 7 сентября.

Премию Большого жюри «Серебряный лев» получила Маура Дельперо за фильм «Вермильо», а «Серебряного льва» за лучшую режиссуру — Брейди Корбет за фильм «Бруталист».

Лучшим актером стал Венсан Линдон («Тихий сын»), лучшей актрисой — Николь Кидман («Плохая девочка»).

Приз за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега («Я все еще здесь»).

Специальный приз жюри — у фильма «Апрель» Деи Кулумбегашвили.

Премию имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер получил Поль Киршер («И дети после них»).

О фильме — победителе фестиваля

«Соседняя комната» — фильм Педро Альмодовара об эвтаназии и дружбе Тильда Суинтон играет умирающую военную журналистку. Ее подруга (Джулианна Мур) должна быть рядом, когда все закончится

О фильме — победителе фестиваля

«Соседняя комната» — фильм Педро Альмодовара об эвтаназии и дружбе Тильда Суинтон играет умирающую военную журналистку. Ее подруга (Джулианна Мур) должна быть рядом, когда все закончится

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