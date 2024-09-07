«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Соседняя комната» Педро Альмодовара
Источник: Венецианский кинофестиваль
Обладателем «Золотого льва», главной награды 81-го Венецианского кинофестиваля, стал фильм «Соседняя комната» Педро Альмодовара. Церемония награждения прошла вечером 7 сентября.
Премию Большого жюри «Серебряный лев» получила Маура Дельперо за фильм «Вермильо», а «Серебряного льва» за лучшую режиссуру — Брейди Корбет за фильм «Бруталист».
Лучшим актером стал Венсан Линдон («Тихий сын»), лучшей актрисой — Николь Кидман («Плохая девочка»).
Приз за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега («Я все еще здесь»).
Специальный приз жюри — у фильма «Апрель» Деи Кулумбегашвили.
Премию имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер получил Поль Киршер («И дети после них»).