WSJ: в 2018 году Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. За год до этого спецслужбы взломали айфон основателя мессенджера

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Дуров ответил отказом.

Дуров и Макрон встречались за обедом, во время которого президент Франции обсуждал вопрос предоставления бизнесмену французского гражданства, рассказали собеседники WSJ.

Французское гражданство Дуров получил в 2021 году. Издание Le Monde рассказывало, что основанием для этого стала редкая процедура, позволяющая правительству предоставить гражданство «франкоговорящему иностранцу, который своей выдающейся деятельностью вносит вклад в международное влияние Франции и улучшение ее внешних экономических отношений». Кроме этого, у Дурова есть гражданство ОАЭ, а также островного государства Сент-Китс и Невис.

За год до этой встречи с Макроном французские спецслужбы провели совместную операцию со спецслужбами ОАЭ, в рамках которой был взломан айфон Дурова. По словам источников, поводом для операции под названием «Пурпурная музыка» стала обеспокоенность французских спецслужб тем, что использует мессенджер для вербовки боевиков и планирования атак.

По словам источника, близкого к Дурову, Telegram в течение многих лет игнорировал приходившие на почту повестки и судебные постановления правоохранительных органов, требовавших взаимодействия с властями в области пресечения распространения незаконного контента на платформе.

Как отмечает WSJ, нет никаких указаний на то, что встреча с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании, однако эти детали «проливают свет» на его отношения с Францией и ОАЭ.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Прокуратура Парижа 26 августа опубликовала пресс-релиз, из которого следовало, что Дуров задержан в рамках уголовного расследования в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Обвинения касались в том числе отказа предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, а также соучастия в распространении порнографии и наркотиков и хакерских программ. При этом статус самого Дурова в деле неизвестен.

Команда Telegram в ответ на задержание Дурова заявила, что компания исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается. Макрон заявил, что Дурова задержали «в рамках продолжающегося судебного расследования» и это «ни в коем случае не политическое решение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предъявленные Дурову обвинения требуют серьезных доказательств, «иначе налицо будет попытка запугивания руководства компании и политические мотивы задержания».

«Важные истории», изучив утечку данных ФСБ о пересечении границ, выяснили, что после того, как Дуров в 2014 году продал долю во «ВКонтакте» и покинул Россию, он приезжал в страну более 50 раз. В том числе он был в Санкт-Петербурге в день, когда Роскомнадзор заявил о прекращении блокировки Telegram в июне 2020 года, отметив «высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».