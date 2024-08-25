«Абсурдно считать, что владелец платформы ответственен за нарушения на ней». Команда Telegram — о задержании Павла Дурова
Команда мессенджера Telegram опубликовала вечером 25 августа пост, в котором комментирует задержание основателя компании Павла Дурова во Франции.
В публикации говорится, что Telegram исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается.
Гендиректору Telegram Павлу Дурову «нечего скрывать», он часто путешествует в Европу, говорится в публикации. Далее команда мессенджера пишет: «Абсурдно считать, что платформа или ее владелец ответственны за нарушения на этой платформе».
Пост заканчивается так:
Мы ожидаем быстрого разрешения этой ситуации. Телеграм с вами.
Авторы поста также ссылаются на пост Павла Дурова, сделанный в марте 2024 года и посвященный модерации. В нем бизнесмен пишет, что все крупные социальные сети становятся легкой мишенью для критики из-за недостаточно хорошей модерации контента.
«Telegram, похоже, тоже придется пройти через стадии роста, [похожие на те, что были в истории Meta], до того, как он обойдет устаревшие платформы. Пока мы быстро растем в масштабе и значимости, мы должны справляться с любыми потенциальными трудностями таким же образом, как мы справляемся со всем — эффективно, инновационно и с уважением к приватности и свободе слова», — писал тогда Дуров.
Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. СМИ сообщали, что бизнесмену могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами.
Прокуратура Парижа пообещала опубликовать заявление о деле Дурова в понедельник, 26 августа.