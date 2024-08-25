Команда мессенджера Telegram опубликовала вечером 25 августа пост, в котором комментирует задержание основателя компании Павла Дурова во Франции.

В публикации говорится, что Telegram исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается.

Гендиректору Telegram Павлу Дурову «нечего скрывать», он часто путешествует в Европу, говорится в публикации. Далее команда мессенджера пишет: «Абсурдно считать, что платформа или ее владелец ответственны за нарушения на этой платформе».

Пост заканчивается так:

Мы ожидаем быстрого разрешения этой ситуации. Телеграм с вами.

Авторы поста также ссылаются на пост Павла Дурова, сделанный в марте 2024 года и посвященный модерации. В нем бизнесмен пишет, что все крупные социальные сети становятся легкой мишенью для критики из-за недостаточно хорошей модерации контента.

«Telegram, похоже, тоже придется пройти через стадии роста, [похожие на те, что были в истории Meta], до того, как он обойдет устаревшие платформы. Пока мы быстро растем в масштабе и значимости, мы должны справляться с любыми потенциальными трудностями таким же образом, как мы справляемся со всем — эффективно, инновационно и с уважением к приватности и свободе слова», — писал тогда Дуров.

Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. СМИ сообщали, что бизнесмену могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами.

Прокуратура Парижа пообещала опубликовать заявление о деле Дурова в понедельник, 26 августа.

Подробности

Павел Дуров задержан во Франции Ему могут предъявить обвинения по тяжким статьям из-за отказа модерировать контент в Telegram

Подробности

Павел Дуров задержан во Франции Ему могут предъявить обвинения по тяжким статьям из-за отказа модерировать контент в Telegram