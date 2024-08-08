Politico: США не ожидают, что Иран в ближайшее время ударит по Израилю

Разведка США считает, что власти Ирана, возможно, пересмотрели свои планы нанести массированный удар по Израилю в ответ на лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом 7 августа сообщило издание Politico со ссылкой на слова двух анонимных американских чиновников, знакомых с оценками разведки.

«Чиновники заявили, что они ожидают какой-то реакции Ирана на убийство Хании, но Тегеран, похоже, внес изменения, и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшее время», — говорится в публикации издания.

США по дипломатическим источникам призвали Иран пересмотреть решение об атаке на Израиль. По словам источников, официальный Вашингтон предупредил Тегеран, что массированный удар усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между Ираном и Израилем. США подчеркнули, что в ходе нападения на Исмаила Ханию не погиб ни один иранский гражданин. Источники отметили, что первоначально Иран отвергал позицию Вашингтона, а теперь все больше соглашается с мнением американской стороны.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о том, передумал ли Иран, сказал, что не будет говорить об оценках разведки, но отметил, что США не хотят эскалации. Он добавил, что в случае нападения США готовы защищать Израиль.

После убийства Исмаила Хании власти США получили информацию, что Иран в ответ готовится нанести удар по Израилю 3-4 августа. Власти Израиля сообщали, что Иран через Венгрию предупредил о подготовке атаки. При этом, по данным Reuters, президент РФ Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «сдержанно» отреагировать на убийство Хании и воздержаться от ударов по мирным гражданам Израиля. В то же время, как сообщила The New York Times, Иран запросил у России системы ПВО. Корпус стражей исламской революции Ирана 3 августа заявил, что ответит на убийство Хании «в соответствующее время».

Напряженность на Ближнем Востоке растет в том числе из-за израильского авиаудара по Бейруту, в результате которого убит военный командир ливанской группировки «Хизбаллы» Фуад Шукр. Источники CNN сообщили 7 августа, что «Хизбалла» готова нанести удар по Израилю независимо от позиции Ирана.

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