The New York Times: Иран запросил у России системы ПВО перед атакой на Израиль

Иран запросил у России системы ПВО перед готовящейся атакой на Израиль, пишет The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, один из которых состоит в Корпусе стражей исламской революции.

О запросе со стороны Ирана сообщили местные СМИ. Собеседники NYT подтвердили этот запрос и заявили, что Россия также начала поставлять Ирану современные радары и оборудование для противовоздушной обороны.

После убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля Иран начал угрожать Израилю «быстрым и жестким» ответом, несмотря на то, что израильские власти не взяли на себя ответственность за гибель Хании. В рамках подготовки к атаке в Израиле предложили в том числе нанести превентивный удар. Вечером 5 августа Венгрия через главу МИД Петера Сийярто предупредила Израиль о готовящейся атаке.

Накануне в Иран приехал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, который встретился с президентом страны Масудом Пезешкианом и командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери, а также с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Иран и Россия сотрудничают в производстве беспилотников. Российская армия в атаках на Украину в больших масштабах использует дроны иранского производства «Шахед» (в войсках они носят название «Герань»). Поначалу Иран поставлял их напрямую, теперь они собираются из иранских комплектующих на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

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