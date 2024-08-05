Иран угрожает Израилю «быстрым и жестким» ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании В Иерусалиме готов подземный бункер для израильского руководства. Обсуждается предложение нанести превентивный удар

После гибели Исмаила Хании палестинские владельцы магазинов в Иерусалиме закрыли свои торговые точки в знак осуждения убийства, 31 июля 2024 года Saeed Qaq / Anadolu / Getty Images

Израиль ожидает нападения со стороны Ирана и его союзников. Угрозы стали поступать после убийства в Ливане одного из командиров «Хизбаллы», ответственного за обстрел Голанских высот. На следующий день в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, приехавший на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Официально израильские власти не брали на себя ответственность за убийство Хании. Тем не менее, Иран заявил, что Израиль перешел «все красные линии», и пообещал «быстрый и жесткий» ответ. Вот что сейчас происходит на Ближнем Востоке — коротко.

В ответ на убийство Исмаила Хании верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в тот же день, как узнали журналисты The New York Times, приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже один из иранских дипломатов заявил The Wall Street Journal, что ответ Тегерана будет «быстрым и жестким».

2 августа США объявили об отправке дополнительных истребителей и эсминцев на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана Израилю. Кроме того, Пентагон поручил экипажу американского авианосца «Авраам Линкольн», который находился в восточной части Тихого океана, сменить авианосец «Теодор Рузвельт», находившийся в регионе. Дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечить защиту от баллистических ракет, также были отправлены в регионы Европейского командования и Центрального командования США.

Посольство США в Бейруте призвало своих граждан покинуть Ливан «любым доступным рейсом». С аналогичным призывом обратились к гражданам дипломаты Великобритании и ряда европейских стран. Украина также эвакуировала своих граждан из Ливана.

4 августа издание Axios со ссылкой на три источника среди чиновников США и Израиля сообщило, что Иран может нанести удар уже 5 августа. По данным Axios, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил коллег из стран G7.

Вместе с этим телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западную разведку сообщил, что нападение Ирана может произойти с 12 на 13 августа, когда в Израиле отмечается ‎Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.

4 августа представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Израиль готов отразить любую угрозу. Он сказал, что в указаниях Службы тыла (она предупреждает жителей об атаках и обеспечивает безопасность гражданского населения) изменений нет. Служба тыла запустила систему предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая отправляет уведомления напрямую на телефоны жителей (в том числе кнопочные).

Израильский портал Ynet выяснил, что на совещании премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу с военным руководством, прошедшем 4 августа, в качестве одного из вариантов обсуждался превентивный удар Израиля по Ирану — но только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерение Тегерана атаковать.

На фоне ожидания атаки, как узнало израильское издание Walla, службы безопасности страны полностью подготовили к эксплуатации подземный бункер в Иерусалиме, предназначенный для руководства и имеющий связь со штаб-квартирой министерства обороны в Тель-Авиве. С момента начала войны 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на Израиль, этот бункер еще ни разу не использовался.

В иранском парламенте, в свою очередь, пригрозили убийством Нетаниягу. «Надеюсь, что еще одна операция (аналогичная иранской атаке в ночь с 13 на 14 апреля) будет проведена как кровная месть за Исмаила Ханию. Мы не согласны ни на что меньшее, чем смерть Нетаниягу», — сказал член иранского парламента Мохаммад Касим Османи.

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