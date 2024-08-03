Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте 3 августа призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом.

В сообщении посольства говорится, что многие авиакомпании приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на многие рейсы уже распроданы. Тем не менее, посольство призывает граждан «бронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту». Те, у кого нет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью.

Посольство рекомендовало американцам, решившим остаться в Ливане, «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени».

Власти Великобритании также призвали своих граждан покинуть Ливан, «поскольку ситуация в стране может быстро ухудшиться». Правительство Великобритании «продолжает предостерегать от любых поездок в Ливан и советует британским гражданам, все еще находящимся в стране, покинуть ее сейчас, пока есть коммерческие возможности», — говорится в сообщении британских властей.

В последние несколько дней Израиль и действующая в Ливане группировка «Хизбалла» обменялись серией ударов. Вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибли 12 человек — дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Власти Израиля обвинили в ударе «Хизбаллу» и заявили, что группировка «перешла все красные линии».

«Хизбалла», по данным источников Reuters, находится в состоянии «повышенной готовности» и «зачистила» некоторые ключевые объекты на юге Ливана на случай возможного нападения Израиля.

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