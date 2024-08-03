Иран заявил, что ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в «соответствующее время и соответствующим образом»

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал отомстить за убийство одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, совершенное в Тегеране в ночь на 31 июля. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое распространило иранское агентство IRNA 3 августа. На русском заявление цитирует ТАСС.

КСИР обвинила в организации убийства Хании Израиль и США. В корпусе стражей утверждают, что «операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограмм, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома» где проживали делегаты, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана.

В заявлении КСИР также сказано, что «авантюрный и террористический сионистский режим», как представители Ирана назвали Израиль, «ответит за это преступление и будет сурово наказан в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

Иранский дипломат в разговоре с The Wall Street Journal заявил, что попытки различных стран убедить Тегеран не идти на эскалацию были и будут бесплодными. «В этом нет смысла. Израиль перешел все красные линии. Наш ответ будет быстрым и жестким», — сказал он.

Исмаил Хания в ночь на 31 июля убит в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Газета The New York Times сообщила 2 августа со ссылкой на многочисленные источники на Ближнем Востоке, что Исмаила Ханию убили в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме около двух месяцев назад.

ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль; власти Израиля официально убийство не комментировали. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, как сообщала The New York Times, приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

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