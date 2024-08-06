Reuters: Путин попросил верховного лидера Ирана «сдержанно» ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «сдержанно» отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и воздержаться от ударов по гражданскому населению Израиля, пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

Свою просьбу Путин, по словам собеседников Reuters, передал через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, который приезжал в Иран накануне. Во время своего визита он встретился с президентом страны Масудом Пезешкианом и командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери, а также с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Тегеран, в свою очередь, просил у Москвы поставок истребителей Су-35 российского производства, сообщили источники Reuters.

В Кремле на запрос о комментарии не ответили. По данным РИА Новости, на встрече с руководством Ирана Шойгу обсуждал в том числе «тревожные события на границе Ливана с Израилем». «Конечно, это касалось и последних трагических событий, которые произошли в Тегеране. Эту тему нельзя было обойти», — цитирует Шойгу агентство.

Иран начал угрожать Израилю ударом после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании 31 июля. За день до этого в столице Ливана Бейруте был убит командир «Хизбаллы» Фуад Шукр, которого Армия обороны Израиля назвала ответственным за обстрел Голанских высот. Однако ответственность за гибель Хании израильские власти на себя не брали. В МИД России гибель Хании назвали «абсолютно неприемлемым политическим убийством».

Тегеран заявил, что ответ на убийство Хании будет «быстрым и жестким». Угрозы в адрес Израиля поступают и со стороны «Хизбаллы». Источник в Ливане, близкий к группировке, сообщил, что «ответный удар неизбежен, и дипломатия больше не является жизнеспособным вариантом». При этом он добавил, что Иран хочет, чтобы удар был «серьезным», но не привел к региональной войне. В то же время США и Катар ведут переговоры и также прилагают усилия, чтобы снизить напряженность, пишет Reuters.

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