Ynet: Израиль рассматривает вариант превентивного удара по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел 4 августа совещание с руководителями армии и спецслужб, на котором, в частности, обсуждался вариант нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет считаться неизбежной, сообщает издание Ynet.

На совещании присутствовали министр обороны Израиля Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Оно проходило на фоне ожиданий ответного удара Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

The Times of Israel отмечает, что Израиль не знает, чего ожидать от Ирана и его союзников, поэтому обсуждает различные варианты ответа на атаку или ее предотвращение. Один из таких вариантов, как пишет Ynet, это превентивный удар. Но он возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа сообщил странам , что атака Ирана и ливанской группировки «Хизбалла» может произойти «в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник», пишет Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора. По словам одного из собеседников издания, в ходе разговора Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Иран и «Хизбалла» нанесут удар. При этом США не знают, в какой форме он будет.

Блинкен сказал министрам иностранных дел стран G7, что США прилагают усилия, чтобы снизить эскалацию, пытаясь ограничить атаку Ирана, а затем сдержать ответ Израиля. Госсекретарь попросил своих коллег из других стран оказать дипломатическое давление на Иран, «Хизбаллу» и Израиль, чтобы они сохраняли «максимальную сдержанность», пишет Axios.

По данным Axios, Израиль предполагает, что нападение Ирана может произойти 5 августа. В свою очередь телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западную разведку передает, что нападение Ирана может произойти с 12 на 13 августа, когда в Израиле отмечается ‎Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Изначально сообщалось, что Хания погиб в результате ракетного удара, но позже The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что один из лидеров ХАМАС был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в тегеранском гостевом доме, где он остановился.

ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль, а Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

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