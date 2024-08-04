Axios: Израиль готовится к нападению Ирана 5 августа

Иран может уже 5 августа нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом изданию Axios заявили три источника среди официальных лиц США и Израиля.

Как рассказали собеседники журналистов, 3 августа на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла. И хотя эта поездка планировалась заранее, турне военного нацелено на то, чтобы мобилизовать международную коалицию для защиты от потенциального иранского обстрела Израиля.

По другим данным, которые приводит телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западную разведку, нападение Ирана может произойти с 12 на 13 августа, когда в Израиле отмечается ‎Тишʼа бе-ав — день траура еврейского народа по разрушенному Иерусалимскому храму.

Американские чиновники ожидают, что иранская атака будет осуществляться по тому же сценарию, что и апрельское нападение на Израиль, однако, возможно, будет масштабнее и в том числе в ней будет задействована ливанская «Хизбалла».

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Газета The New York Times сообщала со ссылкой на многочисленные источники на Ближнем Востоке, что Ханию убили в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме около двух месяцев назад.

ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль; власти Израиля официально убийство не комментировали. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, как писала The New York Times, приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль десятками беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. В Израиле заявили, что 99% летательных аппаратов были сбиты, каких-либо значительных разрушений удалось избежать. Атака стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных членов Корпуса стражей Исламской революции.

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