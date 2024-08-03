Олег Орлов заявил, что отказался просить Путина о помиловании

Правозащитник, бывший сопредседатель центра «Мемориал» Олег Орлов, освобожденный в результате масштабного между Россией и странами Запада, не просил президента РФ о помиловании. Эту информацию Орлов подтверил в интервью «Медузе» 3 августа.

«Я не признаю себя виновным. С какой стати я буду просить о помиловании президента, когда меня в общем-то посадили за осуществление моих законных прав на свободу слова», — сказал Орлов в интервью.

После освобождения российских политзаключенных, участвовавших в обмене, стало известно, что им предлагали написать прошение о помиловании. Так, например, прошение написала художница Саша Скочиленко, при этом политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза рассказали, что не просили Путина о помиловании.

Головинский районный суд Москвы 27 февраля 2024 года приговорил Олега Орлова к двум с половиной годам колонии по статье о повторной «дискредитации» армии. Уголовное дело в отношении правозащитника возбудили весной 2023 года, поводом для преследования стала его статья «Им хотелось фашизма. Они его получили».

Интервью Олега Орлова

«Главный вопрос у нас был: где Горинов? Горинова нет» Правозащитник Олег Орлов — на свободе. Он отказался от помилования и не хотел покидать Россию

Интервью Олега Орлова

«Главный вопрос у нас был: где Горинов? Горинова нет» Правозащитник Олег Орлов — на свободе. Он отказался от помилования и не хотел покидать Россию