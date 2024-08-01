В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене заключенными

Самолет, который ранее задействовали при обменах заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде утром 1 августа, сообщили «Агентство», РИА Новости и РБК со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Как отмечает «Агентство», самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 специального летного отряда «Россия», подчиненного управлению делами президента РФ, вылетел в 6:11 из московского аэропорта Внуково. Самолет приземлился в Калининграде в 8:35 по московскому времени.

Борт RA-61727 в декабре 2022 года использовали при обмене Виктора Бута на Бритни Грайнер, сообщал сайт Radaratlas.com. Самолеты Ан-148 с бортовыми номерами RA-61712 и RA-61716 ранее использовали при обмене Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида в апреле 2022 года и при обмене украинской летчицы Надежды Савченко на Евгения Ерофеева и Александра Александрова в 2016 году. Борты RA-61727 и RA-61712 считаются самолетами, обслуживающими ФСБ.

«Важные истории» вечером 31 июля обратили внимание, что в Дубае приземлился борт немецких ВВС, вылетевший несколькими часами ранее из Берлина. После этого борт сразу покинул Объединенные Арабские Эмираты.

Российские СМИ начали отслеживать перелеты самолетов спецотряда «Россия» на фоне сообщений о возможном обмене российских политзаключенных на россиян, осужденных в странах Запада. В последние дни из российских колоний и СИЗО исчезли несколько политических заключенных, в том числе бывшие координаторы штабов Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, бывший морпех США Пол Уилан.

Американский телеканал Fox News сообщил, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России, может вернуться в США 1 августа в рамках обмена заключенными. Есть версия, что в обмене может участвовать Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В то же время из базы данных тюрем США пропала информация о четырех российских заключенных. В Кремле отказались комментировать тему возможного обмена заключенных.

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