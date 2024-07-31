«Агентство»: из регионов, где сидели политзаключенные, за неделю вылетело восемь самолетов президентского спецотряда

Самолеты специального летного отряда «Россия», начиная с 26 июля, выполнили не менее восьми рейсов из регионов, в которых находились под стражей и пропали политические заключенные, сообщило 31 июля «Агентство».

По данным издания, спецборты отряда «Россия» совершили следующие рейсы:

26 июля Sukhoi SuperJet 100 совершил рейс из Новосибирска в Москву (в колонии в Новосибирской области находилась бывший координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева);

28 июля Ту-204 выполнил перелет из Петербурга в Москву (в Петербурге в СИЗО-5 «Арсеналка» находилась художница Саша Скочиленко);

29 июля Ту-214 совершил рейс из Петербурга в Москву, а также из Петербурга вылетели два самолета Ил-96;

30 июля Ан-148 совершил перелет из Барнаула в Алтайском крае в Москву (в колонии в Алтайском крае находилась журналистка Мария Пономаренко);

31 июля Ту-214 вылетел из Омска и отключил транспондер в окрестностях Владимира (в колонии в Омске находился политик Владимир Кара-Мурза)

31 июля Ту-154 вылетел из Новосибирска.

При этом из других , где находятся пропавшие заключенные, о вылетах самолетов отряда «Россия» не сообщается.

Ранее стало известно, что из Омска в Москву вылетел спецборт авиаотряда «Россия». Это связали с исчезновением политика Владимира Кара-Мурзы. При этом, как рассказал «Медузе» адвокат политика Вадим Прохоров, в администрация колонии № 6 Омска заявили, что Кара-Мурза находится в тюремной больнице в Омске.

В последние дни из российских колоний и следственных изоляторов увезли в неизвестном направлении несколько политических заключенных. Правозащитники считают, что пропавших политзаключенных могут готовить на обмен. Из базы данных тюрем США пропала информация четырех российских заключенных. В Кремле отказались комментировать тему возможного обмена заключенных.

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