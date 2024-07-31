Из базы данных тюрем США пропала информация об Александре Виннике и еще нескольких российских заключенных
Источник: Игорь Слабых
Из базы данных Федеральной пенитенциарной системы США пропала информация о четверых известных российских заключенных. Внимание на это обратил юрист Игорь Слабых.
Слабых не удалось найти информацию о Владиславе Клюшине и Александре Виннике. Агентство РИА Новости позже написало, что из базы также пропали данные о Максиме Марченко и Вадиме Конощенке.
При этом информация о других российских заключенных, например, о хакере Владимире Дунаеве остается доступной.
Обновлено. Адвокат Марченко сообщила «Медузе», что не в курсе его возможного обмена. Она отметила, что сейчас он находится в тюрьме.
В России в последние несколько дней неизвестно местонахождение многих известных политзаключенных — в том числе Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы, Саши Скочиленко. Политологи и СМИ высказывают предположение, что исчезновение заключенных может говорить об их предстоящем обмене.