Из базы данных тюрем США пропала информация об Александре Виннике и еще нескольких российских заключенных

Из базы данных Федеральной пенитенциарной системы США пропала информация о четверых известных российских заключенных. Внимание на это обратил юрист Игорь Слабых.

Слабых не удалось найти информацию о и . Агентство РИА Новости позже написало, что из базы также пропали данные о и .

При этом информация о других российских заключенных, например, о хакере Владимире Дунаеве остается доступной.

Обновлено. Адвокат Марченко сообщила «Медузе», что не в курсе его возможного обмена. Она отметила, что сейчас он находится в тюрьме.

В России в последние несколько дней неизвестно местонахождение многих известных политзаключенных — в том числе Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы, Саши Скочиленко. Политологи и СМИ высказывают предположение, что исчезновение заключенных может говорить об их предстоящем обмене.

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