Fox News: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный в России, может вернуться в США 1 августа в рамках обмена заключенными

Американский телеканал Fox News сообщил, что корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в России осудили по обвинению в шпионаже, может вернуться в США 1 августа.

«The Wall Street Journal сообщает, что ее репортер завтра вернется в США в рамках обмена пленными», — сказал ведущий новостей в эфире телеканала около полуночи 31 июля по местному времени.

По его словам, эта информация была получена от журналистки телеканала Дженнифер Гриффин, работающей главным корреспондентом по национальной безопасности в Пентагоне. Других подробностей ведущий не привел.

В последние дни из российских колоний вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных по политическим статьям. В их числе — бывшие координаторы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, бывший морпех США Пол Уилан и другие. Адвокаты не знают, где их подзащитные. Правозащитники предположили, что вывоз такого числа осужденных по политическим статьям может быть подготовкой к их групповому обмену. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможного обмена заключенных.

Свердловский областной суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича, уже год находившегося в СИЗО, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Заседание суда заняло менее часа. О перемещениях Гершковича в последние дни ничего неизвестно, вывезен ли он из места содержания, не сообщалось, но словенский телеканал N1 утверждал, что Гершкович также станет участником обмена.

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