Bloomberg: Эвана Гершковича и Пола Уилана передадут США в рамках обмена заключенными. Они направляются за пределы России

Россия решила освободить репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, оба американца направляются за пределы России.

По информации агентства, в рамках сделки США и их союзники передадут России заключенных, которые находятся в западных тюрьмах. Кто еще включен в обмен заключенными, не уточняется.

Адвокат журналиста Гершковича заявила РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу его обмена. Адвокат Пола Уилана сообщила, что у нее нет информации об обмене, ждет сведений от его брата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о возможном обмене Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Эван Гершкович может вернуться в США 1 августа.

Российский суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Гершковича задержали в марте 2023 года, он больше года провел в российском СИЗО. Гершкович не признал вину.

Пол Уилан также был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве, куда он приехал на свадьбу сослуживца. В июне 2020 года ему вынесли приговор. Уилан не признал вину.

В последние дни из российских колоний и СИЗО вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных, осужденных по политическим статьям. Правозащитники предположили, что это связано с подготовкой к групповому обмену заключенными. По данным The Moscow Times, в рамках обмена Россия может отпустить 20-30 человек. В Кремле отказались комментировать сообщения о возможном обмене.

Окружной суд Любляны 31 июля вынес приговор супружеской паре россиян Артему и Анне Дульцевым по делу о шпионаже. Словенский телеканал N1 утверждает, что Дульцевы «станут частью более крупного обмена заключенными».

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