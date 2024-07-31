The Moscow Times: в рамках обмена Россия может отпустить 20-30 человек

В рамках обмена заключенными с Западом Россия может освободить 20-30 человек. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой обмена, сообщил журналист Петр Козлов, который сотрудничает с изданием The Moscow Times.

«Я знаю о большем количестве людей, чем те, которые уже упоминались публично. По моим оценкам, Москва выдаст Западу от 20 до 30 человек», — рассказал собеседник журналиста MT.

По данным источника, в список на обмен входят люди, связанные с Алексеем Навальным, россияне, осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США. Источник сказал, что, по его данным, в их числе политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, однако он не знает, планируется ли обменять журналиста Ивана Сафронова.

По данным источника, обмен может состояться в среду или в четверг. Он отметил, что власти прилагают «серьезные усилия, чтобы до последнего момента информация оставалась настолько секретной, насколько это возможно».

Ранее СМИ предполагали, что в списки на обмен с российской стороны может войти около десяти политзаключенных. Такие выводы были сделаны из-за того, что в последние дни они пропали из колоний и следственных изоляторов.