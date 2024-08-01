Bloomberg: Россия освобождает Владимира Кара-Мурзу вместе с Эваном Гершковичем и Полом Уиланом

Политика Владимира Кара-Мурзу освобождают в рамках большого обмена политзаключенными вместе с корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем и бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

Информация об освобождении Кара-Мурзы была добавлена в заметку, в которой говорилось о возвращении в США Гершковича и Уилана, после ее публикации.

Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, участии в деятельности «нежелательной организации» и распространении «фейков» про армию, отбывал срок в колонии в Омске. 30 и 31 июля к нему не смог попасть адвокат. Затем защитникам сказали, что Кара-Мурза он находится в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске; на следующий день он не появился на заседании суда, который должен был рассмотреть его иск к колонии. Адвокат политика Вадим Прохоров говорил, что, по его данным, накануне в Омск прилетал спецборт, который затем вылетел в Москву.

Вместе с этим из мест лишения свободы начали вывозить заключенных, осужденных по политическим статьям. В их числе были политик Илья Яшин, главы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов и другие. Адвокатам и родственникам не сообщали, куда увезли заключенных; правозащитники предполагали, что речь о большом обмене на россиян, отбывающих сроки за рубежом. 1 августа Bloomberg сообщил, что Россия передает США Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена. По данным издания, оба американца направлены за пределы России.

что известно об обмене политзаключенных

Похоже, Россия готовится обменять политзаключенных — Яшина, Кара-Мурзу, Чанышеву, Скочиленко и других — на своих шпионов, которые сидят на Западе Вот что мы знаем об этом

что известно об обмене политзаключенных

Похоже, Россия готовится обменять политзаключенных — Яшина, Кара-Мурзу, Чанышеву, Скочиленко и других — на своих шпионов, которые сидят на Западе Вот что мы знаем об этом