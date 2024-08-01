CNN: троих россиян, которые отбывали наказание в тюрьмах США, передали Службе федеральных маршалов в рамках подготовки обмена

Трое россиян, которые отбывают наказание за федеральные преступления, были переданы Службе маршалов США, вероятно, в рамках подготовки к обмену. Об этом CNN сообщили представители правоохранительных органов. Телеканал считает это признаком участия США в обмене заключенными с Россией.

Информация о россиянах исчезла из базы данных Федеральной пенитенциарной системы США. Имена этих людей не называются.

31 июля стало известно, что из базы тюрем Соединенных Штатов исчезла информация о четверых россиянах: Владиславе Клюшине, Александре Виннике, Максиме Марченко и Вадиме Конощенке. Идет ли в публикации CNN о тех же людях, неясно.

В последние дни из российских колоний и СИЗО вывезли в неизвестном направлении около десяти заключенных, осужденных по политическим статьям. Правозащитники предполагали, что это связано с подготовкой к групповому обмену заключенными.

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции заявила, что выступила посредником в проведении операции по обмену 26 заключенных из в аэропорту Анкары.

В рамках операции, по данным турецких СМИ, в Россию передали 10 человек, в том числе двух детей (о каких детях идет речь, пока неизвестно, предполагается, что это дети Артема и Анны Дульцевых). Еще 13 человек передали Германии, трех — США. Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

Что об этом известно

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»

Что об этом известно

Обмен заключенными между Россией и Западом Онлайн «Медузы»